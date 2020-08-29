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Bodrum açıklarında şişme botla akıntıya kapılan 2 sığınmacı kurtarıldı

29 Ağustos 2020 20:01

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, akıntıya kapılarak sürüklenen şişme bottaki 2 sığınmacı, bölgeden geçen feribottakiler tarafından kurtarıldı.

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