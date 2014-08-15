Bodrum açıklarında deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Deprem Bilgilendirme Servisi, depremin saat 07.00'de Ege Denizi Bodrum açıklarında kaydedildiğini bildirdi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise yerin 10,24 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı. Bodrum ve çevresinde hissedilen ilk depremin ardından 2,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

Vatandaşlar sokağa fırladı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre saat 07.00’de Bodrum’un Bitez mahallesi açıklarındaki Çelebi adası yakınlarında meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem çok kuvvetli şekilde hissedildi. Yaklaşık 6 -8 saniye süren deprem ardından Bodrumlular ve tatilciler sokağa çıktı.

Torba Mahallesi’ndeki bir otele Eskişehir’den tatile gelen inşaat mühendisi evli ve bir çocuk babası 50 yaşındaki Hıdır Özsaltuk, eşi Gamze Özsaltuk ve oğlu Deniz Özsaltuk ile birlikte olayın hemen ardından sahile çıktıklarını belirterek “ Uyuyorduk. Deprem çok şiddetliydi birden gürültü ile vurdu, hemen eşim ve çocuğumla dışarı çıktım çok kuvvetli olduğunu düşünüyoruz, çünkü avizeler filan sallandı, dolaplardan çatırtı sesleri geldi” dedi.

Cantuğ Sarı ise (25) “Ufak tefek depremler yaşıyorduk ama böylesini ilk kez gördüm. Uyuyorduk, birden büyük bir gürültü ile gelen sarsıntı gerçekten bizleri korkuttu hemen dışarı çıktık” dedi.

Bodrumlular yaklaşık 45 dakika evlerine giremedi. Ayrıca Bodrum’da tatilini geçiren ve yaşayan ünlülerden Demet Akalın ve Yonca Evcimik de deprem heyecanını sosyal paylaşım sitelerinden paylaştı.