Bodrum açıklarında caretta caretta saldırısı, 5 yaralı!

Bodrum yakınlarındaki Orak Adası'nda son üç gün içinde yaşanan 9 ayrı caretta caretta saldırısında yaralanan 2’si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Muğla’nın Ortaca İlçesi Dalyan Mahallesi’nde faaliyet gösteren Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), tatilcileri caretta carettaları beslememeleri için uyarıp, saldırgan deniz kaplumbağalarını toplayıp, rehabilete edeceklerini söyledi. Bodrum’a 8 mil mesafedeki, Yalı Mahallesi’nin karşısındaki, her gün onlarca yatın uğrak yeri olan ve Bodrum’un ’Hawaii’si olarak adlandırılan Orak Adası’nda, son bir haftadır caretta carettalar, denize giren turistlere saldırmaya başladı. Son üç günde caretta carettaların 9 ayrı saldırısı yaşanırken, 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Son olarak, dün yüzmek için tekneden suya atlayan 1’i çocuk 4 kişinin caretta carettaların saldırısına uğraması saniye saniye görüntülendi. Deniz kaplumbağaların saldırısı sonucu İstanbul’dan tatile geldikleri öğrenilen 10 yaşındaki bir kız çocuğu ile Hande Akgül, Bodrum’da yaşayan Nur Çiçek (32) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Caretta caretta tarafından sağ kolu ısırılan kız çocuğunun acı içinde tekneye alınması da diğer tatilciler tarafından görüntülendi. Yaralanan üç kişiye kaldırıldıkları Bodrum Devlet Hastanesi’nde tetanoz aşısı yapıldı.

Sosyal medyadan 'uyardı'

Caretta carettaların saldırısına uğrayarak yaralanan Hande Akgül, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki sayfasından Orak Adası’na tatile gideceklere uyarılarda bulunduğunu belirtip, "Yaklaşık 10 yıldır Orak Adası’nda teknemiz ile tatil yaparız. Bugüne kadar böyle bir saldırıya tanık olmadık. Yaşadıklarımız korkunçtu. Kocaman bir deniz kaplumbağası yarım saat içinde bana ve üç kişiye saldırdı. Yaşı daha küçük bir çocuk olsa belki de bu saldırıda suda boğulabilirdi. Caretta carettaların neden insanlara saldırmaya başladığını bilemiyorum ancak her gün yüzlerce kişinin geldiği bu adada acilen gerekli önlemler alınmalı" dedi.

"Denize girmeye korkar oldum"

Tatilcilerden İdil Kılıç da "Bugün yaşadıklarımız karşısında şok olduk. Gerçekten bir şey yapılmalı. Psikolojim bozuldu. Denize girmeye korkar oldum. Üstelik yaz boyu teknede yaşayan biri olarak bu benim için çok kötü oldu" diye konuştu. Tekne kaptanı Yiğit Çelik ise Orak Adası’nda caretta carettaların denize girenlere saldırmasının artık neredeyse her gün yaşanmaya başladığına dikkati çekip, "Her konakladığımızda birileri çığlık çığlığa kalıyor, denizde can pazarı yaşıyor. Kalp hastası olanı, az yüzme bileni, yaşlısı, çocuğu var. Birileri daha büyük zararlar görmeden tedbir alınması gerekir. Durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) bildirdik" dedi.

"Rehabilite edeceğiz"

DEKAMER alan sorumlusu Ahmet Yavuz Candan, konuyla ilgili DHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Doğal ortamda yaşayan ve vahşi olarak nitelendireceğimiz bu hayvanlar insanların elle beslemesi sonucu sürekli beklenti içinde oluyorlar. Karnı acıkan deniz kaplumbağaları insanlara yaklaşıp yiyecek beklentisi içine giriyor. Umduklarını bulamayınca ise saldırıyorlar. Konu ile ilgili Bodrum gönüllümüz ile yapacağımız çalışmalarda saldırı yapan carettaları carettaları yakalayıp, merkezimize getirip rehabilite ettikten sonra tekrar doğal ortamlarına bırakacağız. Caretta carettaların ısırmasından çok önemli bir şey olmaz. Isırılan yere biraz buz konulup, bir doktora başvurulabilir. Bölgemizde, ilimiz genelinde şu ana kadar bu tür olaylara rastlamamıştık. Günlük tura çıkanlar caretta caretaları gördüklerinde kesinlikle yiyecek vermesinler" dedi.