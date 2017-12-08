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'Bocuk Gecesi'nin bu yılki konsepti 'Game of Thrones'

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Antik Çağ ile Orta Çağ’dan kalma bir gelenek olan 'Bocuk Gecesi’, dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan ABD yapımı 'Game of Thrones' (Taht Oyunları) konsepti

08 Aralık 2017 16:05

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Antik Çağ ile Orta Çağ’dan kalma bir gelenek olan \'Bocuk Gecesi’, dünyanın en çok izlenen dizileri arasında yer alan ABD yapımı \'Game of Thrones\' (Taht Oyunları) konseptiyle kutlanacak.
Antik dönemden günümüze bu topraklarda yaşayıp, kültürel izler bırakan toplumların \'yaşam mozaiği\'ni yansıtan geleneklerden biri olan ve korku temasıyla düzenlenen \'Bocuk Gecesi’, 6 Ocak 2018 tarihinde, Keşan’ın Çamlıca köyünde çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu yılki etkinliğin konsepti ise ABD yapımı ünlü dizi \'Game of Thrones\' olacak. Gecede, diziye özel sahne tasarımları ve kostümlü gösteriler yapılacak.
Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından bu yıl 13’üncüsü gerçekleştirilecek etkinlik, Çamlıca Kültür ve Sanatevi\'nin bahçesinde yapılacak.

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