Bochum'da sahneye çıkan Şafak Sezer izleyicileri güldürdü

Temel Elçivan, BOCHUM (DHA) – Oyuncu Şafak Sezer tek kişilik komedi gösterisiyle Almanya\'nın Bochum kentinde sevenleriyle buluştu.

Sezer, BLOOM GMBH organizasyonu ile Cuma günü Hollanda\'nın Amsterdam kentinde; dün de Bochum\'da izleyici ile buluştu. Gösteriyi aralarında T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve eşi Fatma Taşan Cebeci\'nin de yer aldığı yaklaşık bin kişi izledi. Şafak Sezer, olayları mizahi anlatımıyla izleyicileri bol bol güldürdü.

Şafak Sezer, Türkiye\'de sanat camiasında yaşananlardan ve daha önce rol aldığı sinema filmlerinden örnekler göstererek, mizahi dille sunumlar yaptı.

İki bölüm halinde gerçekleştirdiği gösterisiyle salonu dolduran hayranlarını güldüren Şafak Sezer, oyunun sonunda sahne platformundan gösterdiği Türkiye\'nin hayatını kaybetmiş usta sanatçıları seyirciye alkışlatarak, programını sonlandırdı. Oyun sonrası seyirciler, Şafak Sezer ile fotoğraf çektirebilmek için yoğun bir ilgi gösterdi.