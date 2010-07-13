Böcekli meyveleri tercih edin

T24 - Uzmanlar, genelde alışverişte alınmayan böcek hasarlı meyve ve sebzelerin, hormon kullanımı bakımından bir ön testten geçmiş oldukları için tüketimde onların tercih edilmesi gerektiğini bildirdiler.



Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asım Kadıoğlu,bilimsel anlamda bitkisel hormonun, bitkinin belirli bir yerinden sentezlenen ve çok düşük dozlarda bitkinin büyüme ve gelişmesi üzerine etkili olan maddeler olduğunu söyledi.



Prof. Dr. Kadıoğlu, hormonların çok düşük dozlarda etkili olduklarından, aşırı kullanıldıkları zaman hem uygulanan bitkiye hem de bitkiyi tüketen canlılara zararlı etkilerde bulunduklarını belirterek, ''Bu nedenle hormonların uygulama dozunun ve zamanının bilinçli olarak belirlenmesi, zararlı etkilerini önemli ölçüde ortadan kaldırır'' dedi.



Meyve ve sebzelerin hormonlu olup olmadığını veya toksik seviyede hormon biriktirdiğini dış görünüşlerinden anlamanın mümkün olmadığını ifade eden Prof. Dr. Kadıoğlu, ''Genelde halk arasında üzerinde bir çıkıntı oluşturmuş meyve veya sebzeler hormonlu olarak nitelendirilir. Bu çıkıntılar hormonlara bağlı olmayan gelişim bozukluklarından da kaynaklanabilir'' diye konuştu.





