Böcekli Kola'ya 5 kuruşluk ceza

T24- Küresel içecek devi Coca-Cola, kutu içeceğinde böcek çıktığını iddia eden bir Çinli'ye 2 yuan (5 kuruş) tazminat ödeyecek.





China Daily gazetesinin haberine göre, Pekin'in Daxing semtinde bulunan bir mahkeme, Coca-Cola tarafından üretilen kutu içecekte böcek çıktığını iddia eden davacıya 2 yuan tazminat ödenmesine hükmetti. Gazeteye göre, Gao soyadlı vatandaş 23 Haziran'da Pekin'deki bir süpermarketten satın aldığı 24 kutu meşrubattan birinde böcek bulduğu iddiasıyla meşrubat üreticisi Coca-Cola'ya maddi ve manevi tazminat davası açmıştı.



Gazeteye konuşan davacı, amacının para kazanmak olmadığını söyleyerek, davanın kamu sağlığının korunmasının önemine yönelik sembolik önem taşıdığını söyledi