AKP'den ayrılarak Demokratik Gelişim Partisi'ni kuran İdris Bal, böcek iddinamesine ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çağrı yaparak "Böcekleri koyan İranlı kadınların kimler olduğunu açıklayın" dedi.

İdris Bal, Gezi ve Topçu Kışlası etrafındaki tartışmaların yeniden alevlendiğine dikkat çekerek "Bu milleti seviyorsanız, kutuplaştırmayın" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'böcek' çağrısı

Bal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine 'böcek' denilen dinleme cihazı koyduğu iddia edilen 13 koruma polisi için casusluk iddianamesi hazırlanmasına tepki gösterdi. Bal, 'böcekleri' koyan iki İranlı kadının kimler olduğunun açıklanması gerektiğini ifade ederek, masum polisin üzerinden birilerin ellerini çekmesi gerektiğini vurguladı. Hukuki sürecin şeffaflık içinde gerçekleşmesi gerektiği üzerinde duran İdris Bal, böcek soruşturmasının nereye dokunursa dokunması gerektiği ancak bunun hukuk çerçevesinde yapılması gerektiğini kaydetti.

‘Bu milleti seviyorsanız kutuplaştırmayın’

İdris Bal, seçimlere yaklaşıldığının altını çizerek hükümetin yine kutuplaşmaya oynadığını söyledi. "Kutuplaşmadan nemalananlar, kutuplaşmaya oynar" diyen Bal, Gezi ve Topçu Kışlası'na dair gelişmelere dikkat çekti. "Bu milleti seviyorsanız kutuplaştırmayın" diyen Bal, şeffaflık ve hesap verilebilirliğin öneminden söz etti. Millet olarak bir sınavdan geçtiğimizi vurgulayan Bal, bu sınavın 'yanlış, dur deme' sınavı olduğunu söyledi.