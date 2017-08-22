'Böcekburger' satışı İsviçre'de başladı

İsviçre'de "protein bakımından zengin un kurdu" içerdiği belirtilen 'böcekburgerler', Basel, Bern, Cenevre, Lozan, Lugano, Zürih ve Winterthur kentlerindeki marketlerin raflarında yeri aldı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, İsviçre daha çok Uzakdoğu'da yaygın olan ve tüketilen böceklerin satışına izin veren ilk Avrupa ülkesi oldu.

Geçtiğimiz mayıs ayında değiştirilen kanunla İsviçre'de daha önce sadece hayvanları beslemek için kullanılan un kurdu, çekirge ve cırcır böceğinin insanlar tarafından tüketimine izin verilmişti.

Cenevre'de bir süpermarket yetkilisinden alınan bilgiye göre, satışa sunulduğu ilk gün müşterilerin fazla ilgi göstermediği 'böcekburger'den yalnızca birkaç adet satılabildi.