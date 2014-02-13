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'Böcek' soruşturmasında tanıkların dinlenmesinde 2. gün

Başbakan Erdoğan'ın dinlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tanıklar 2. günde de dinleniyor

13 Şubat 2014 13:44

Arzu Yıldız/Ankara

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili soruşturma kapsamında dün alınan dört ifadeden sonra bugün de tanıkların dinlenmesine devam ediliyor.

Ankara Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nce yürütülen soruşturmada “tanık” olarak çağrılan isimlerin Başbakanlık çalışanları ve polis memuru oldukları öğrenildi.

İfadeleri alan savcılar Hüseyin Şahin, Sadık Bayındır ve Durak Çetin, soruşturmayı 'hükümetin gizli bilgilerinin tespit edilerek başka ülkelere servis edildiği' iddiasıyla yürütüyor.

Soruşturma kapsamında böceği yerleştiren kişi veya kişiler böceklerin yerleştirilme tarihi ve devlet sırrı niteliği taşıyan hangi bilgilerin sızdırıldığı tespit edilmeye çalışılıyor.

 

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