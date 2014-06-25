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'Böcek soruşturmasında diş fırçası ile intihara önlem'

Başbakan Erdoğan'ın ofisinde bulunan böcek soruşturmasında gözaltına alınan polislere emniyette bulundukları sürede dikkat çeken bazı yasaklamalar getirildiği ortaya çıktı

25 Haziran 2014 10:53

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ofisinde bulunan böceklerle ilgili gözaltına alınan ve tümü serbest bırakıldıktan sonra 5'i için yakalama kararı verilen 11 eski koruma polisine, emniyette bulundukları sürede, diş fırçalama izni verilmedi. Bu uygulamanın, ''Diş fırçasının sapını gırtlaklarına saplayarak, intihar etme ihtimaline karşı önlem olduğu'' savunuldu.

Gazeteport'un edindiği bilgiye göre, şüphelilerin avukatları, aralarında Başbakanlık eski Koruma Müdürünün de bulunduğu zanlılara, Ankara TEM'de gözaltına oldukları 72 saat içinde elbiselerini değiştirme, traş olma, dişlerini fırçalama, duş alma imkanı sağlanmadığı ve nezarethanede ışıklar açık tutularak uyumalarının engellendiğini gerekçesiyle suç duyurusunda bulundular.

 

Bozuk yemek

 

Savcılık ve mahkemeden serbest kalan polisler de, meslektaşları hakkında “Görevi kötüye kullanma, adil yargılamayı etkileme ve işkence- kötü muamele” gerekçesiyle şikâyetçi oldu. Başbakanlık eski koruma polisleri, ifadelerinin gece geç saatlerde alınarak uykusuz, bitkin ve yorgun oldukları zamanın seçildiğini de öne sürdüler.

Şüpheli avukatları '' İlk 48 saat hiçbir işlem yapılmamış, ifadelere 3. günün gecesinde başlanarak, müvekkillerimiz 4.gün savcı ve hakim önüne uykusuz, yorgun ve bitkin çıkması sağlanmıştır. Nezarethanede 72 saat boyunca havalandırma fanları çalıştırılmış, gürültü ile de uyutulmamak istenmişlerdir. Gözaltında bozuk yemekler verilmiş, gözaltı boyunca öğle yemeği de verilmemiştir'' iddialarında da bulundular. 

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