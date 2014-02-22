'Böcek' savcısı: A.T. soruşturma dosyasında yok

Arzu YıldızAnkara

Ankara Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nce yürütülen “böcek” soruşturmasının savcılarından biri Sabah ve Takvim gazetelerinde dün manşetten duyurulan haberleri yalanladı. Adının açıklanmasını istemeyen savcı, şüpheli olarak gösterilen “A.T.’nin soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer almadığını” belirtirken, diğer şüpheli “S.D.’nin isminin dosyada olduğunu ancak haberlerde yansıtıldığı biçimde olmadığını” açıkladı. Savcı, Takvim’de yayımlanan fotoğrafların da ilgili şahıslara ait olmadığını vurguladı.

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın çalışma ofisinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili soruşturmayı yürüten üç savcıdan biri olan, ancak isminin açıklanmasını istemeyen savcı dosyaya dair şunları söyledi:

“A.T. soruşturma dosyasında şüpheli olarak yer almıyor. İsmi mevcut değil. Takvim gazetesinde S.D. ve A.T. ile ilgili yayınlanan fotoğraflar da bu kişilere ait değil. O fotoğrafları nereden bulup koydular bilmiyoruz. Ancak haberlerdeki iddialarla dosyadaki bilgiler örtüşmüyor. S.D.’nin ismi dosyada var, ancak haberlerde yansıtıldığı biçimde değil. Zaten A.T.’nin olayla bağlantısı da mümkün değil.”

S.D.’yi İçişleri Bakanlığı Pakistan’a gönderdi

Başbakan Erdoğan, Perşembe günü basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda “çalışma ofisine böcek koyan kişilerin tespit edildiğini ve böceği koyan polislerin yurt dışına kaçtığını” ifade etti. Ertesi gün çoğu gazete “Yurt dışına kaçtılar” başlığını kullanırken Sabah ve Takvim gazeteleri “Böceği koyan kişinin S.D. olduğu ve bacanağı A.T. ile birlikte hareket ettiğini” ileri sürdü. İçişleri Bakanı Efkan Ala da katıldığı bir televizyon programında “Başbakan’ın ofisine böcekleri koyan kişiler yakın zamanda yurt dışına kaçtılar. Bunlar Başbakan’ın yakın koruma ekibinden kişiler. Hangi ülkeye kaçtıklarını ise şu an için söylemem doğru olmaz” dedi.

Ancak dördüncü sınıf emniyet müdürü olan S.D.’nin önce Urfa’ya daha sonra da bizzat İçişleri Bakanlığı tarafından Pakistan’a görevli olarak gönderildiği ortaya çıktı. Resmi görevle Pakistan’da bulunan S.D.’nin halen görev süresinin dolmadığı öğrenilirken, Almanya’da yaşayan babasının sağlık durumu nedeniyle kısa bir süre önce ziyaret amaçlı Almanya’ya gittiği, durumu Pakistan’daki üstlerine ve bakanlığı da bildirdiği aktarıldı.

Başbakan’ın ofisine böceği koymak için S.D.’ye yardım ettiği öne sürülen bacanağı, 3. sınıf emniyet müdürlüğünden alınan A.T’nin de şu an görevli olmadığı, Ankara’da olduğu ve ticaretle uğraştığı öğrenildi. Milliyet gazetesinde yayımlanan habere göre, A.T. ABD’de doktorasını bitirdikten sonra Türkiye’ye döndü ve bir süre önce istifa ederek güvenlik şirketi kurdu.

2000’li yılların ortasında İçişleri Bakanlığı izniyle ABD’de doktorasını yapan S.D. ve A.T’nin o dönemde “yılın öğrencisi” seçildikleri aktarıldı. “S.D.’nin Başbakanlık Bilgi İşlem Dairesi’nde görevli olduğu, A.T’nin de aramanın yapıldığı tarihte Başbakanlık Personel Dairesi’nde görevli olduğu” öne sürüldü.