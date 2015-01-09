'Böcek operasyonunda MİT'in tespit ettiği 5 polisin yerine garson dinlemişler'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, başbakanlık döneminde çalışma ofislerinde bulunan dinleme cihazlarıyla ilgili davanın dosyasından dikkat çeken belgeler ortaya çıktı. MİT’in ‘böcek’ denilen dinleme cihazlarını yerleştiren şüpheli 5 polisin ismini tespit etmesine rağmen Emniyetin polisler yerine, Başbakanlık’ta garson, temizlik görevlisi, teknisyen olarak görev yapan isimleri dinlemek için mahkeme kararı aldığı öne sürüldü.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, dinleme olayıyla ilgili olarak 13 polis hakkında Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dosyasına göre MİT, başlattığı çalışma sonucunda açılan davada sanık olan ve halen firardaki 5 polis Ali Özdoğan, Serhat Demir, Sedat Zavar, İlker Usta ve Enez Çiğci’nin şüpheli olabileceğini bildirdi. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı ise şüpheli polisler yerine başbakanlık konutta, garson, hizmetli, teknisyen olarak görev yapan kişilerin telefonlarının dinlenmesi için Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen dinleme talep yazısında şöyle denildi:

“Hükümetin faaliyetlerini illegal yöntemlerle amaçları doğrultusunda takip ettiği değerlendirilen, hükümet ve devlet ile ilgili bazı özel ve gizli bilgi-belgeleri hükümetin ilgası yönünde amaçlar doğrultusunda kullanılabileceği düşünülen şahıslar ve yurtiçi ve yurtdışındaki destekçilerinin kontrol altında tutulması amacıyla, söz konusu şahıslar ve bağlantılarıyla ilişkili olduğu değerlendirilen telefon numaralarının takibinde fayda mülahaza edilmektedir.”

Dönemin İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Selahattin Dinçer imzalı talep yazısı üzerine mahkeme, 27 Mart 2012 tarihinde 14 kişi hakkında ‘terör’ suçu gerekçesiyle 3 ay süreyle dinleme kararı verdi.

Yüksel’in eşi de dinlendi

Telefonları dinlenilmesi istenilen kişilerin, konumları ve gerekçeleri dikkat çekti. Talep yazısında, davanın sanıklarından olan ve aynı zamanda böceklerin bulunduğu tarihte Başbakanlık Koruma Daire Başkanı olarak görev yapan Mehmet Yüksel’in eşi F.Y, “Bulgaristanlı şahıslar ve numaralarla” irtibatı bulunduğu gerekçesiyle dinlendi. Emniyetin hakkında dinleme kararı aldırdığı tek sanık ise Hurşit Gölbaşı oldu. Gölbaşı, “İstihbarat maksatlı dinleme cihazları alıp satan elektronik ve güvenlik işleriyle meşgul olan D.D. ile teması” bulunduğu gerekçesiyle dinlenildi.

İsrail bağlantılı diye

Telefonları dinlenilen diğer kişiler ve dinleme gerekçeleri şöyle:

- Başbakanlık’ta teknisyen olarak görev yapan M.Ş., “İsrail Hayfa şehrinde bulunan bir telefon ile irtibatlı olması” gerekçesiyle.

- Başbakanlık’ta sözleşmeli teknisyen olarak görev yapan G.K., “İsrail bağlantılı işadamı M.E.E. ile olan teması” gerekçesiyle.

- Başbakanlık’ta temizlik görevlisi olarak görev yapan Ö.O. ve H.O., “Çalıştığı yerdeki birçok yere rahatlıkla girip çıkabilmesi” gerekçesiyle.

- Başbakanlık’ta garson olarak görev yapan S.K. ve hizmetli S.D., “Konumu itibariyle gizli bilgi ve belgelere ulaşabilme ihtimali” gerekçesiyle.

- Teknisyen G.K. da “İsrail bağlantılı işadamı M.E.E. ile teması” gerekçesiyle.

- H.Ç. isimli kişinin, “Başbakanlık’ta kritik bilgi sahibi bazı çalışanlar ile irtibatı” gerekçesiyle.

- F.E. isimli yabancı uyruklu kişi, “Başbakan’ın korumaları ile yakın temasları” gerekçesiyle.