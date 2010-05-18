Böcek öldürücülere dikkat

T24 - Sebze ve meyve yoluyla böcek öldürücü kimyasallara maruz kalan çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) görülme riskinin daha fazla olabileceği bildirildi.



Amerikalı ve Kanadalı bilim adamlarının yaptığı araştırmaya, 8-15 yaşındaki 1139 çocuk katıldı. Araştırma, bu çocuklardan organofosfat türü böcek öldürücülere yüksek oranda maruz kalanlarda DEHB görülme riskinin daha fazla olduğunu gösterdi.



"Pediatrics" dergisinde yayımlanan araştırmada bilim adamları, bu sonuçların yüksek oranda böcek öldürücülere maruz kalma ve gelişim bozuklukları arasında bağlantı olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti.