Böcek Komisyonu’nda ‘Albayrak’ tartışması

TBMM Böcek Komisyonu’nda, yasa dışı dinlemelerle ilgili bilgisine başvurulan Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, CHP Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in cumhuriyet savcısı olduğu dönemde yürüttüğü soruşturmada gazetenin sahibi Ahmet Albayrak’ı yasadışı olarak dinlediğini iddia etti.

Gizli kamera konusunda basının yeterli duyarlılığı göstermediğini savunan Selvi, gazetesinin de mağdur olduğunu belirterek, “Gazetemizin sahibi Ahmet Albayrak konuyla ilgisi olmamasına karşın dinlendi. Bunlar imha edilmesi gerekirken, T24 ve Aydınlık’ta çarşaf çarşaf yayınlandı” dedi. Cihaner, Selvi’ye, dinlemelerin mahkeme kararıyla yapıldığını, hukuksuz tek bir işlem olmadığı sözleriyle yanıt verdi. Cihaner, “Enerji Bakanı bir petrol ihalesini falancaya vermeyin, falancaya verin diye talimat veriyor. Bu tesadüfü delil olduğu için soruşturmaya bağlanması yasal sorumluluktur” dedi.

‘Başbakanın yatak odasını Ergenekon cuntası dinliyor’

Yasadışı dinlemelerin bir rejim sorunu olduğunu söyleyen Selvi, Başbakan Erdoğan’ın yatak odasının dahi Ergenekon cuntası tarafından dinlenildiğini iddia etti. AKP’nin kuruluş aşamasında genel merkezinin santrallerinin de dinlendiğini savunan Selvi, yasa dışı dinlemelerin ayıplı bir ürün haline getirilmesi gerektiğini söyledi. Deniz Baykal ve MHP kasetlerini anımsatan Selvi, bu konuda basının çifte standardı bırakıp ortak bir tavır geliştirmesini istedi.

'Cihaner, iddialar üzerine komisyona geldi'

Selvi’nin, yasa dışı dinlemelerle hakkındaki iddiaları üzerine ‘Teknik’ alt komisyonda görev yapan İlhan Cihaner, yanıt vermek üzere komisyona geldi. Abdülkadir Selvi, daha önce gündeme getirdiği Albayrak’ın dinlenmesi olayını tekrarladı. Konuyla ilişkisi olmamasına karşın Albayrak’ın Başbakan Erdoğan, dönemin Enerji Bakanı Hilmi Güler ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile konuşmalarının dinlendiğini ve bu kayıtların yayınlandığını kaydetti.

‘Benim soruşturmamda sızma olmamıştır’

Selvi’nin, “Bu kayıtları yayınlasaydım yer yerinden oynardı” sözlerini anımsatması üzerine CHP’li Cihaner, “ Benim yaptığım soruşturmada tek bir sızma olmamıştır. Bu dinlemeler soruşturmayla ilgisiz dinlemeler değildir. Soruşturma konusu küçük çocukların cinsal istismarı, Kuran kurslarına ve Filistin’e yardımların kişisel hesaplara geçirilmesiyle ilgilidir. Bunların tamamı mahkeme kararıyladır. Doğrudan doğruya İstanbul Belediye Başkanı, Başbakan ve bakan dinlenmedi. Ayrıca bu dinleme kayıtları soruşturma benim elimdeyken yayınlanmadı” yanıtı verdi.

Albayrak tape’lerde yer alıyor mu?

Abdülkadir Selvi, Cihaner’e “Albayrak’ın Erdoğan, Hilmi Güler, Kadir Topbaş ile yaptığı konuşmalar bu tapelerin içinde yer alıyor mu? Almıyor mu?” diye sordu. Cihaner, komisyonda böyle bir yöntem olmadığını, yine de soruyu yanıtlayacağını söyledi ve “Onlar tapelerde vardır. Çünkü o tapeler suç unsuru içeriyor. Enerji Bakanı bir petrol ihalesini falancaya vermeyin, falancaya verin diye talimat veriyor. Bu tesadüfü delil olduğu için soruşturmaya bağlanması yasal sorumluluktur” dedi.

AKP’li Yılmaz Tunç, bu kayıtların neden “Ergenekoncuların gazetesi” olarak tanımlanan Aydınlık’ta yayınlandığını sordu. Cihaner bunun üzerine “Bahis konusu olan yayınlar ben cezaevindeyken yapıldı, onu Erzurum’a sorun. Ben o sırada cezaevindeydim. Soruşturmayı tamamlayan Erzurum ben değildim” dedi. Selvi, soruşturmanın Adalet Bakanlığı’ndan iki yıl gizlenerek yapıldığını savunurken; Cihaner, soruşturmaların belli bir aşamaya gelinmeden Adalet Bakanlığı’na bildirilmediğine dikkat çekti.

