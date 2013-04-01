Böcek Komisyonu Başkanı Aslan’dan ‘reklam’ gibi tanıtım

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu Başkanı Zeyid Aslan, Denizli’de bir firmanın dinlemelere karşı çözüm olarak gösterdiği telefon kılıfını ‘reklam gibi algılanmasın’ sözleriyle medyanın önünde tanıttı. Aslan, kılıf takıldığında telefonun çalmadığını göstermek için bir de deneme yaptı. Gazeteciler, kılıflı cep telefonuyla aradıkları başkan Aslan’a ulaşamadı. “Fiyatı konusunda bir bilginiz var mı? sorusuna, "Bilgim yok" yanıtı veren komisyon başkanı, “ Bir ürünün reklamı gibi algılanmasın" dedi.

Aslan: Elektro manyetik dalgaları kesiyor

TBMM Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu Başkanı Zeyid Aslan, TBMM'de basın kapısının önünde “Telekulakkılıfı"na ilişkin bilgi verdi. Soruları yanıtladı. Aslan şöyle dedi: Türkiye'de yerli bir firmamızın nano teknoloji üzerinden çalışma yapmak suretiyle özel bir bezle dinlemeye karşı bir ürün ürettiğini ifade ettiler ve komisyonumuza bunu getirdiklerinde bizde komisyonumuzda bunu test ettik. Testte özellikle telefonun birinci cep diye tabir edilen cebinin içerisine telefonunuzu koyduğunuzda elektromanyetik dalgaları ve sinyalleri kestiğini bir nevi ortam dinlemesine karşı bir tedbir olarak kullanılabileceğini gördük. Bu noktada da biz bu deneyimimizi, tecrübemizi milletvekili arkadaşlarımızla paylaştık. Bu noktada kılıf diyebileceğimiz telefon kılıfı diyebileceğimiz nano teknolojiyle üretilmiş bu ürünün vatandaşlarımız tarafından bir tedbir amaçlı olarak kullanılabileceğini ben bu vesileyle burada ifade etmek istiyorum.

‘Bir arkadaşımız tarafından ulaştırıldı’

Özel bir bezden üretilmiş. Tekniğini bilmiyorum. Komisyonumuza da davet ederek önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta bununla ilgili bilgi isteyeceğiz.Bu bize harici olarak başka bir arkadaşımız tarafından ulaştırıldı”

'Bakanlardan kullanan var mı?'

“Bakanlardan ve milletvekillerinden kullanan var mı?" sorusuna Aslan, "Kullanan arkadaşlar var şu anda. 6 ay önce piyasaya girmiş, yeni bir ürün değil" dedi. "Başbakan kullanıyor mu?" sorusuna , "Bilmiyorum" yanıtı verdi. "Yerli firma mı, Türkiye'de mi üretiliyor?" sorusuna da Aslan, "Denizli'de üretildiğini söylediler" yanıtını verdi.

"Bakanlardan kullanan var mı?" diye sorulması üzerine Aslan, "Yani ben gördüm birkaç arkadaşımızda. Milletvekili arkadaşlarda da bakanlarımızda da kullananlar var" yanıtını verdi.