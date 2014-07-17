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'Böcek' için soruşturulan polislerin itirazını kabul eden hakimin görev yeri değişti

HSYK yetki kararnamesi ile 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nden alınan Karatay’ın görev yerinin değiştirilmesine ilişkin talebinin olmadığı öğrenildi

17 Temmuz 2014 16:15

Arzu Yıldız

Başbakan’ın ofisinde bulunan böceklerle ilgili savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan daha sonra savcının itirazı üzerine 9.Ağır Ceza Hakimi tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 polisin yaptığı itirazı kabul eden 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Mustafa Karatay mahkemedeki görevinden alındı.

HSYK 1.Dairesi, tartışma konusu olan Sulh Ceza Hakimlerini dün itibariyle atadı.  Ankara’da 8.Sulh Ceza Hakimliği kuruldu. Bunun yanı sıra HSYK atamasında sadece Sulh Ceza Hakimleri değil, ağır cezalarda görev alan üyelerde de değişikliğe gidildi. Başbakan’ın ofisinde bulunan böceklerle ilgili savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan daha sonra savcının itirazı üzerine 9.Ağır Ceza Hakimi tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan 5 polisin yaptığı itirazı kabul eden 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Mustafa Karatay da mahkemedeki görevinden alındı.

Karatay, 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görev alacak iki hakimden biri oldu. Adliye kulislerinde değişiklik,  Karatay’ın böcek soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkartılan polislerin itirazını kabul edilmesi ve itiraza ilişkin mahkeme gerekçesini kaleme aldığı için pasifize edildiği şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, 17 Aralık’tan sonra HSYK yetki kararnamesi ile 11.Ağır Ceza Mahkemesi’nden alınan Karatay’ın görev yerinin değiştirilmesine ilişkin talebinin olmadığı, söz konusu değişikliğe 1.Daire Üyesi Teoman Gökçe’nin de muhalefet şerhi düştüğü öğrenildi. Karatay’ın yanı sıra 12.Ağır Ceza Mahkemesi hakimlerinden Mehmet Emin Öner de asliye ceza mahkemesine atandı. Öner’in Anayasal Bürodan istenilen talep yazılarına muhalefet ettiği iddia edildi.

Ankara’da kurulan 8 ayrı Sulh Ceza Mahkemesinde görev alacak hakimlerin isimleri ise şöyle; Hasan Çavaş, Seyhan Aksar, Hülya Traş, Deniz GülYavuz Kökten, son kararname ile Ankara’ya atanan hakimler Faruk Kırmacı, Orhan Yalmancı ve Bahadır Güçlü

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