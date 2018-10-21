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Spor

Boccia Milli Takımı, Tekerlekli Sandalye Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası'na hazır

İSTANBUL,(DHA) Boccia Milli Takımı'nın da mücadele edeceği Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası başlıyor

21 Ekim 2018 15:05

İSTANBUL,(DHA)

Boccia Milli Takımı\'nın da mücadele edeceği Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası başlıyor.
İtalya\'nın Olbia kentinde 21-27 Ekim tarihleri arasında Uluslararası Boccia Spor Federasyonu (BISFed) tarafından düzenlenecek Tekerlekli Sandalye Boccia Bölgesel Açık Uluslararası Turnuvası\'na Türkiye, 10\'u milli sporcu, 6\'sı teknik ve idari kadro, 10\'u refakatçi olmak üzere 26 kişilik kafile ile katılacak.
Milli Takım kafile listesinde yer alan isimler şöyle;
Kafile Başkanı: Selim Özen
Antrenörler: Şebnem Sezer, Levent Savaş, Mine Akkaynak, Gülşah Ürel
Fizyoterapist: Aynur Çiçek
Sporcu Kadrosu ve Kategoriler: 
BC1: Gökhan Şahbaz, Vedat Dinç
BC2: Mustafa Özkan, Hasan Çakır
BC3: Mustafa Çetin, Öner Bozbıyık, Ersoy Turp
BC4: Yahya Gürbüzer, Çağatay Çakır, Mehmet Gülseroğlu  

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