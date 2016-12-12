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Spor

Bocchetti'ye 3 yıllık teklif

Spartak Moskova'da forma giyen Salvatore Bocchetti'yle Beşiktaş'ın da ilgilendiği ortaya çıktı

12 Aralık 2016 11:34

Transfer çalışmalarına erken başlayan Galatasaray, Rusya Premier Ligi'nde Spartak Moskova'da forma giyen İtalyan stoper Salvatore Bocchetti'nin transferinde sona geldi.

Sarı-kırmızılılar 30 yaşındaki oyuncuya bonuslar hariç yıllık 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi.

 

Menajeri Beşiktaş' da doğruladı

 

Yıl sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan oyuncu bonuslarla birlikte yıllık 3.5 milyon Euro kazanacak. İtalyan oyuncuyla Galatasaray'ın dışında Beşiktaş'ın da ilgilendiğini menajeri doğruladı.

İtalyan stoperin menajeri Andrea D'Amico, Salvatore'nin Spartak için önemli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Sözlerini, "Onlarla sözleşme uzatma konusunda görüşme halindeyiz. Bana göre onun yerini doldurmaları çok zor çünkü hem çok tecrübeli hem de Rusça konuşabiliyor. Onun önceliği Moskova'da kalmak fakat Beşiktaş, Galatasaray ile Rusya ve İtalya'dan bazı kulüpler onu transfer etmek için girişimlerde bulundu" demişti.

 

Salvatore Bocchetti kimdir?

 


29 yaşındaki ve 1.86 boyundaki İtalyan stoper sol ayağını kullanıyor.

Ascoli altyapısında yetişen Salvatore Bocchetti, Genoa, Rubin Kazan, Milan ve Spartak Moskova gibi takımlarda forma giydi. Bu sezon Spartak Moskova ile 13 maça çıktı ve 1 gol attı.

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