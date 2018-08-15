Boccede radikal kararlar

Mutlu Türkmen: \"Boccenin tarihi seyri değişecek\"

Ercan ATA - ANKARA / DHA

Uluslararası Bocce Konfederasyonu\'nun (CBI) 26 Mayıs tarihindeki Genel Kurulu\'nda göreve seçilen yeni yönetim, ilk toplantısını Ankara\'da yaptı.

Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı Mutlu Türkmen\'in başkanlık ettiği toplantıya Başkan Vekili Moreno Rosati (İtalya), Genel Sekreter Yacine Kafi (Cezayir), Yönetim Kurulu Üyesi Natalia Lele (Letonya), Avrupa Konfederasyon Başkanı Bruno Casarini (İtalya) katılırken, diğer üyeler Alberto Limardo (Arjantin), Amine Maidi (Cezayir), Raymond Cher (Avustralya), Philippe Coquet (Fransa), Denis Persic (Hırvatistan) ve Jasem Manouchehri (İran) ise toplantıya internet ortamında bağlandılar. Claudio Knecht (İsviçre) ve Maurizio Mularoni (San Marino) ise mazeretle nedeniyle toplantıya katılamadı.

ÖNEMLİ REFORM KARARLARI ALINDI

Ankara\'nın Kahramankazan\'daki ilçesinde gerçekleştirilen toplantı 9 saat sürerken, reform kararları alındı. 2024 Olimpiyat Oyunları için önerilmesi uygun görülen karışık çiftler formatının tüm şampiyonalarda oynanmaya başlaması kararlaştırıldı. Yarışmalarda süre sınırlaması ve yarışma formatlarının güncellenmesi kararı alınırken, 2019 yılı başında tek erkek, tek kadın ve karışık çiftler Büyükler Dünya Şampiyonası\'nın Arjantin\'de, 2020 yılı başında ise Gençler Dünya Şampiyonası\'nın İtalya\'da yapılması kararı alındı.

Afrika, Pan-Amerika ve Avrupa Konfederasyonlarının ardından Asya-Okyanusya Konfederasyonu\'nun da kurulması ve Dünya Şampiyonaları öncesinde kıtasal seçme şampiyonalarının organize edilmesi kararı alındı. Dünya Şampiyonaları ise kıta kotaları farklı olmakla birlikte 20 ülke ile sınırlandırılacak.

TÜRKİYE\'DEN 2 ÜYE KURULDA

CBI Genel Direktörü olarak İtalyan Alessandro Bianchi atanırken, Teknik Kurul Başkanlığına İsviçreli Dino Amado getirildi. Türkiye\'den Erdal Buyruk da 5 kişilik Teknik Kurula üye seçilirken, yine 5 kişilik Disiplin Kurulu\'na Av. Adem Keskin üye olarak görevlendirildi.

ANA STATÜDE REVİZYON

Bu arada CBI Ana Statüsü\'nün ihtiyaca cevap vermediği dikkate alınarak, ana statünün güncellenmesi için bir komisyon kurulması kararlaştırıldı. Moreno Rosati başkanlığında oluşacak komisyon, hazırladığı ana statü taslağını yönetim kuruluna sunacak ve son düzenlemeler yapıldıktan sonra, Arjantin\'de yapılacak olağanüstü kongrede yeni statü genel kurulun onayına sunulacak.

TÜRKMEN OLİMPİK DOSYADAN SORUMLU

2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları için yapılacak başvuruya esas olmak üzere dosyayı hazırlayacak komisyona Mutlu Türkmen başkanlık edecek. Komisyon, dosya taslağının hazırlanması ile ilgili ön toplantısını 30-31 Ağustos tarihlerinde Fransa\'nın Lyon şehrinde gerçekleştirecek. Bu toplantıda karışık çiftler yarışmasının yanı sıra, atış oyunları ile ilgili alternatifler de değerlendirilecek.

\"BOCCE\'NİN TARİHİ SEYRİ DEĞİŞECEK KARARLAR ALDIK\"

Toplantı ile ilgili bir değerlendirme yapan Uluslararası Bocce Konfederasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, \"Bizden çok fazla beklenti var. Dünya Boccesinde bir ivme yaratacak, önemli bir heyecan uyandıracak kararlar aldık. Paris 2024 için gerekli çalışmaları başlattık. Kurumsal olarak kendimizi yenilemek için yeni ve dinamik bir ekip oluşturduk. Ana Statü revizyonu ile önümüzdeki 30 yılı göz önünde bulunduracak bir stratejik planlamanın da ilk adımlarını atacağız\" dedi.

Türkmen, alınan kararların hızla uygulamaya sokularak, bu yıl sonuna kadar 4 ana kıtada eleme şampiyonalarının düzenlenmeye başlanacağını ve yeni geliştirilen formatların uygulandığı dünya şampiyonlarının ise 2019 yılı başından itibaren gerçekleşeceğini bildirdi.

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