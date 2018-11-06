T24 LogoT24 Logo
Spor

Boccede ilk dünya birinciliği geldi

BURSA,(DHA) - Türkiye, bocce sporundaki ilk dünya şampiyonluğunu İnci Ece Öztürk ile kazandı

06 Kasım 2018 15:56

BURSA,(DHA) - Türkiye, bocce sporundaki ilk dünya şampiyonluğunu İnci Ece Öztürk ile kazandı.
Dünya Bocce Volo Şampiyonası, 21-28 Ekim tarihleri arasında Çin\'de yapıldı. Şampiyonada Türkiye\'yi kadınlarda temsil eden Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi İnci Ece Öztürk, Kadınlar Röle branşında dünya şampiyonu oldu. Düzenlenen şampiyonada üç branşta final oynama başarısı gösteren İnci Ece Öztürk, basamak ve çiftler müsabakalarında ise gümüş madalyanın sahibi oldu. 
Ümitler kategorisinde mücadele eden Mehmet Can Yakın ise basamak ve röle branşlarında dünya üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BURSADHATürkiyeEceDünya Bocce VoloEkimUludağBUÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden EğitimiSporBölümüRöleDüzenlenenCan YakınFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24