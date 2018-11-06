Boccede ilk dünya birinciliği geldi

BURSA,(DHA) - Türkiye, bocce sporundaki ilk dünya şampiyonluğunu İnci Ece Öztürk ile kazandı.

Dünya Bocce Volo Şampiyonası, 21-28 Ekim tarihleri arasında Çin\'de yapıldı. Şampiyonada Türkiye\'yi kadınlarda temsil eden Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencisi İnci Ece Öztürk, Kadınlar Röle branşında dünya şampiyonu oldu. Düzenlenen şampiyonada üç branşta final oynama başarısı gösteren İnci Ece Öztürk, basamak ve çiftler müsabakalarında ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Ümitler kategorisinde mücadele eden Mehmet Can Yakın ise basamak ve röle branşlarında dünya üçüncüsü olarak bronz madalya elde etti.

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