Bocce takımı 2024 Olimpiyatları'na gitmeye aday

Levent YENİGÜN / KEMER(Antalya),(DHA) -

TÜRKİYE Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) Bocce Asbaşkanı Faik Kapsız, Türkiye\'nin bocce sporuyla daha önce olimpiyatlarda temsil edilmediğini belirterek, 2024 yılında Fransa\'da yapılacak olimpiyatlara gidebilmek için aday olduklarını söyledi.

TBBDF tarafından Kemer Ralli Alanı\'nda düzenlenen Petank 1\'inci Lig müsabakaları, 16 takımdan yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla sürüyor. Lig usulüne göre oynanan müsabakalarda takımlar, puan alarak üst sıralara çıkmak için mücadele ediyor. Müsabakalar 18 Ekim\'de sona erecek.

LİG 30 HAFTA SÜRECEK

TBBDF Bocce Asbaşkanı Faik Kapsız, federasyon olarak bu yıl ilk defa Petank 1\'inci Ligi\'ni oluşturduklarını belirterek, en son yaptıkları eleme müsabakaları sonucu 16 takımın lige katılmaya hak kazandığını söyledi. Ligde takımların 5 oyun oynadığını aktaran Kapsız, 5 maçın 3\'ünü kazanan takımın puan alacağını kaydetti. Kapsız, ligin 30 hafta süreceğini ve müsabakaların 6 etap üzerinden oynanacağını anlattı.

ADAYLIK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Türkiye\'nin daha önce bocce sporuyla olimpiyatlarda temsil edilmediğini aktaran Kapsız, 2024\'de Fransa\'nın başkenti Paris\'te yapılacak Olimpiyat Oyunları\'na gitmek için başvuru yaptıklarını vurguladı. Kapsız, şöyle dedi: \"İnşallah olimpiyatlarda Türkiye\'yi göreceğiz. Adaylık için yaklaşık 2 yıldır çalışmalar yürütüyoruz. Bütün ülkeler kendi çapında duyurularını yaptı. Türkiye olarak göze bocce topu tutarak farkındalık yaratmak istedik. Bu farkındalık dünyada büyük ses getirdi. Sanat ve yazar camiası da buna destek verdi.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sahadan genel detay

- Hakemlerin başlangıç düdüğü

- Müsabaka toplarından yakın detay

- Müsabaka detayı

- Müsabaka toplarından yakın detay

- Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bocce Asbaşkanı Faik Kapsız açıklama

- Topların mesafelerinin ölçülmesi detay

- Tüm sporcular toplu olarak topları gözlerinin önüne yaklaştırması detay

- Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bocce Asbaşkanı Faik Kapsız açıklama

- Müsabakalardan detay

- Hakemin topların aralığını ölçmesi

(FOTOĞRAFLI)