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Deutsche Welle

Bobs'ta oylama 2 Mayıs'ta sona eriyor

Deutsche Welle'nin en iyi online aktivizm yarışması Bobs'ta oylama sürüyor. 2 Mayıs'a kadar oy verebilirsiniz. Ayrıntılar haberde.

12 Nisan 2016 15:38


Deutsche Welle'nin en iyi online aktivizm yarışması Bobs'ta oylama 2 Mayıs 2016 tarihine kadar devam edecek. Dört jüri kategorisi "Sosyal Değişim", "Yurttaş Gazeteciliği", "Sanat ve Kültür" ve "İyilik için Teknoloji"'de yarışan adaylar arasında her kategoride bir de Türk aday bulunuyor.

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Her bir jüri kategorinin adaylarıyla ilgili haberlerimize aşağıdaki linklerden de ulaşabilirsiniz.

Kullanıcı Ödülü Türkçe

Ayrıca 14 yarışma dilinden her birinde kullanıcıların oylarıyla belirlenecek, Türkçe için "Kullanıcı Ödülü Türkçe" kategorisindeki 5 aday için de oylarınızı verebilirsiniz. Bu kategoride yer alan siteler şöyle: EngelliWeb, Açık Vekil, Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, K24 ve Nefret Söylemi.

Bu sitelere oy vermek için de aşağıdaki ilgili linki tıklamanız yeterli.

Yarışmanın kazananları 14 Haziran’da Bonn‘da düzenlenecek Deutsche Welle Global Medya Forumu kapsamında ödüllerini almak için davet edilecek. Tüm adaylara başarılar diliyoruz.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Deutsche WelleBobsMayısWelleDeğişim34;Gazeteciliği34;Kültür34;Teknoloji34;TürkTürkçe AyrıcaTürkçeTürkçe34;EngelliWeb Açık Vekil Hasankeyf Yaşatma Girişimi K24Nefret Söylemi. BuHaziran Bonn‘daDeutsche

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