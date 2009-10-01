Böbreklerini satan köy

Antalya'da 9 kişilik organ çetesinin çökertilmesi, acı bir gerçeği ortaya çıkardı. Çetenin böbrek aldığı Afyon'un Kışlacık köyünde, borç batağındaki 10 kişinin böbreğini sattığı, 36 kişinin ise sırada olduğu belirlendi



Afyonkarahisar'a bağlı Kışlacık köyü, iki gündür büyük bir hareketlilik yaşıyor. Önce jandarma ve polis ekipleri bozdu köydeki sessizliği, ardından gazetecilerin hücumuna uğradı 150 haneli 800 nüfuslu Kışlacık köyü. Her sokak başında konuşulan tek bir konu var; "organ satışı." Aslında Türkiye'nin gündemine yeni gelse de bu köyde aylardır gizli saklı konuşulan tek konu bu zaten. Zira köyden tam 10 kişi çeteye böbreğini satmış, 6 kişi testlerini yaptırmış, ameliyat gününü beklemeye başlamış. 30 kişi ise isimlerini "satıcı" olarak yazdırmış, "müşteri" çıkmasını bekliyor.



BABAANNESİ KURTARDI



Köyün çete ile bağlantısı, A.Ö.'nün, böbreğini çeteye satmasıyla başlamış. Arkası çorap söküğü gibi gelmiş. Önce akrabalar, sonra komşular, ardından bütün köy haberdar olmuş bu "karlı" satıştan. Hatta para hırsı bazılarının gözlerini o denli köreltmiş ki, 5 yaşındaki çocukların bile böbreğine göz dikmişler. İlk böbrek satıcısı A.Ö., daha fazla para kazanmak için annesinin büyüttüğü 5 yaşındaki oğlu ile yeğeninin böbreklerini satmak istemiş. Yaşlı kadın, "yarım" kalmasına karşı çıkarak torununu kurtarmış ama bu süreçte kahrından ölmüş.



AİLE BOYU BÖBREK SATIŞI



Köyde böbreklerini satan bir de aile var. Taşkın ailesinin tam 4 ferdi de çeteye böbreklerini satmış. Ailenin, başka üyeleri de adını listeye yazdırmış. İddiaya göre baba M.Taşkın ve kardeşi H.Taşkın kumar borcu ve alkol sorunları nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayınca çetenin tuzağına düşmüş. Önce iki kardeş, ardından M. Taşkın'ın eşi Ç.Taşkın ile 24 yaşındaki oğulları İ.Taşkın böbreklerini satmış. Ailenin, bu yolla elde ettiği parayı, kumar ve bakkal borçlarına ödedikleri belirtiliyor.



KÖYLÜ MAFYADAN KORKTU



Köylülerin hemen hepsi bu kirli satıştan haberdar ancak kendi tabirleriyle 'organ mafyası'ndan korktukları için kimse sesini çıkaramamış. Aileler, çocuklarının çetenin eline geçmesinden korkar hale gelmiş. Okula bile birlikte gidip gelmeye başlamışlar. 20 yıldır Kışlacık köyü muhtarlığını yapan Ahmet Demir, böbreğini satan ailelere, "Köyümüzün adını kirlettiler" diyerek tepki gösteriyor. Demir, "İş buldum diyerek Antalya'ya, İzmir'e gidiyorlardı. Sonra ameliyat olduklarını öğreniyorduk. Böbreğini veren kişiler arasında durumu iyi olan kişiler de var, yeşil kart kullanan kişiler de" diye konuşuyor.



TEMBEL YAŞAMAK İÇİN...



Köyün bakkalı ise böbreklerini satan ailenin, bu para ile bir yıllık borcunu kapattığını söyleyerek, "Köyümüzün adını kirlettiler. Trilyon borcum olsun, saçımın tek bir telini satmam. Onlar çalışmak yerine evde yatıp hazır para yemeyi tercih ettiler. Kazandıkları parayla alkol borçlarını ödediler" ifadesini kullanıyor. Bir başka köylü ise, köyde maddi sorunlardan çok, tembellik sorunu olduğunu belirterek şunları söylüyor: "Herkes işsiz olduğunu söylüyor. Ama yanımda çalıştırmak için adam bulamıyorum. Köyümüzün işsizlik değil tembellik sorunu var."



ORGANI ALINACAKTI Kİ...



Satışlardan bugüne kadar toplam 300 bin lira kazandığı ileri sürülen çetenin ortaya çıkarılmasına sevinenler kadar üzülenler de var. Adıyamanlı bir işadamına, 24 bin TL'ye böbreğini satmak üzere anlaşan ve 2 hafta Antalya'daki bir otelde kalan Mehmet Özen (47) gibi... Köyün çete bağlantısı A.Ö'nün akrabası olduğu öne sürülen Özen, ameliyata gideceği gün gözaltı haberini almış. Özen, "5 çocuğum var. İş bulamıyordum. Mecbur kaldım. Örgütten kimseyi tanımam. Sadece böbreği vereceğim kişiyle tanıştım. Kuruldan geçtik. Ama ameliyat günü gözaltılar oldu" dedi. Operasyon kapsamında Kışlacık köyünden 13 kişi gözaltına alındı.

