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Yaşam

Böbrek Vakfı ödülleri dağıttı

13 Nisan 2009 20:04

Türk Böbrek Vakfı, böbrek hastaları ile vakfa destek veren bazı tiyatro sanatçılarına plaket verdi.

Vakıf Başkanı Timur Erk, İstanbul Hizmet Hastanesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sağlık vakıfları arasında önemli bir statüde bulunduklarını, İstanbul Hizmet Hastanesinde geçen yılın şubat ayından bu yana 40'a yakın böbrek nakli yapıldığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi bünyesindeki Çapa ve Cerrahpaşa tıp fakültelerinin akademik kadrosuyla çalıştıklarını anlatan Erk, böbrek hastalarına ve vakfa destek veren tiyatro sanatçılarına teşekkür etti.

Avrupa Yakası dizisindeki "Makbule" karakteriyle tanınan Hasibe Eren desteklerinin bundan sonra da devam edeceğini belirterek, organ bağışına dikkat çekilmesinin önemine işaret etti.

Törende, Vakıf Başkanı Timur Erk ve Türkiye Lions Konfederasyonu Başkanı Sunday Bilgin, tiyatro sanatçıları Zuhal Topal, Hasibe Eren, Nazan Şoray, Abdullah Şahin, Oylum Şahin, Fulden Akyürek, Ferdi Atuner, Muhlis Asan ve Ortans Kıvanç'a plaket verdi.

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