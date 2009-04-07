Böbrek taşı çocuklarda da görülüyor

ABD'de yapılan bir araştırma, genelde yetişkinlerde görülen böbrek taşlarının, çocuklarda ciddi artış gösterdiğini ortaya koydu.



Tıptaki yeni buluşlar, sağlık haberleri veren internet sitesi ''www.healthnews.com''a göre, Kansas Çocuk Hastanesi Kemik ve Mineral Hastalıkları Kliniği Başkanı Dr. Uri Alon ve ekibinin yaptığı çalışmada, son on yıl içinde böbrek taşı sorunu yaşayan çocuk sayısının beş kat arttığı belirlendi.



Alon, yakın zaman öncesine kadar böbrek taşlarının yetişkinlere ait bir sorun olduğunun düşünüldüğünü, ancak son yıllarda idrar akışını bloke edecek şekilde böbrek taşı sorunu yaşayan çocukların artık kendileri için şaşırtıcı olmadığını ifade etti.



Böbrek taşlarının kesin nedeni tam olarak aydınlatılamazken, bilim adamları, sağlıklı beslenme ve bol su tüketiminin bu hastalıktan uzak durmanın en iyi çözüm yolu olduğunu belirtiyor.



Çocuklara su içirin



ABD'li uzmanların uyarılarını değerlendiren Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Suna Asilsoy, aileleri hazır gıdalardan ve şekerli içeceklerden uzak durmaları konusunda uyardı.



Sıvı gıda tüketiminin yararlı olduğunu, ancak şekerli sıvıların böbreğe ek yük getirdiğini belirten Asilsoy, çocukların su tüketmeye alıştırılması gerektiğini kaydetti.



Asilsoy, ne kadar sıvı tüketeceğinin, çocuğun vücut yapısıyla ilgili olduğuna işaret ederek, normal boy ve kiloda 10 yaşlarında bir çocuğun, gün içinde aldığı sıvı gıdalardan ayrı olarak, 4 bardak da su tüketmesi gerektiğini söyledi.



Hazır gıdalarda yağ ve sodyum çok fazla



Pek çok hastalıkta olduğu gibi, böbrek taşlarının oluşumunda da sürekli olarak hazır gıda tüketiminin rol oynadığını ifade eden Asilsoy, ''Sağlıklı olmak için taş devri diyetine geri dönmek gerekiyor'' dedi.



Asilsoy, hazır gıdaların büyük bölümünde sodyum ve yağ miktarlarının çok yüksek olduğunu ifade ederek, özellikle sodyumun böbrek taşı oluşumunda etkili olduğunu kaydetti.



Mümkün olduğunca doğal beslenmek ve çocuklara da bu alışkanlıkları kazandırmak gerektiğini ifade eden Suna Asilsoy, doğrudan olmamakla birlikte, dolaşım bozukluğuna neden olduğu için, çocukların hareketsiz kalmalarının da bu tür rahatsızlıklara davetiye çıkardığını söyledi.



Erken yaşta görülen böbrek taşlarında en çok sorumlu tutulan mekanizmanın metabolik hastalıklar olduğunu bildiren Asilsoy, böyle bir sorunla karşı karşıya kalan ailelere, çocukları için mutlaka daha kapsamlı bir muayene talep etmelerini tavsiye etti.



Asilsoy, kimi zaman küçük bir böbrek taşının, ardında önemli bir metabolik hastalık saklayabileceğini, çocuğun gelişiminin etkilenebileceğini kaydetti.



(AA)