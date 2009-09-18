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Böbrek hastalarına 'Umut Ziyareti'

Türk Böbrek Vakfı’nda düzenlenen etkinliğe katılan Türkân Sabancı, vakfa 15 bin euoro’luk makine sözü verdi.

18 Eylül 2009 03:00

Yüzlerce böbrek hastasının tedavi gördüğü Türk Böbrek Vakfı, gün aşırı dört saat diyalize girerek yaşamlarını sürdürmeye çalışan hastalar için “Umut Ziyareti” adı altında özel bir etkinlik düzenledi.

Şeker Bayramı öncesinde hastalara moral vermek amacıyla düzenlenen bu etkinliğe Türkân Sabancı, şarkıcı Bengü ve sunucu Vatan Şaşmaz katıldı. Vakıf Başkanı Timur Erk’in  katılımlarından ötürü şükran plaketi verdiği ziyarette Sabancı, vakfa 15 bin euro değerinde bir makine alma sözü verdi.

Bu anlamlı ziyaretten çok etkilendiğini söyleyen Bengü, “Türkiye’de samimiyet denince ilk akla gelen isim Sakıp Sabancı’dır. Onun işine gösterdiği özen, başarı öyküsü herkese örnek olmalı. Ne güzel ki bugün sosyal sorumluluk kampanyalarına duyarlı eşi Türkân Sabancı ile Türk Böbrek Vakfı’nda olmaktan mutluluk duyuyorum. Bundan böyle ben gönüllü sözcüsü olmak istiyorum vakfın” dedi.

Organ bağışlayın

Kendi web sitesinde başlatacağı özel bir kampanyayla sevenlerini de duyarlı olmaya davet edeceğini söyleyen Bengü, şunları söyledi:  “Tüm insanları organ bağışlamaya davet ediyorum. Bir bedenin organ bağışı, beş hayatın yeniden kazanılması demektir. Bu anlamda biz sanatçılara çok görev düşüyor. Ne kadar söylemde bulunursak, ne kadar örnek olursak o kadar hayat kurtarırız.”

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