Giyilebilir böbrek, diyalizin sonunu mu getirecek?

ABD’deki California Üniversitesi’nden bilim insanları kemer gibi bele takılan ve böbrek yetmezliği hastalarının kanını düzenli olarak temizleyen taşınabilir bir diyaliz cihazı geliştirdi.

Hürriyet’ten Birce Bora’nın haberine göre; Giyilebilir Sanal Böbrek (WAK) adı verilen cihazın yapılan deneylerde 7 hastadan 5’inde başarılı bir şekilde çalıştığı belirtilirken, bu cihazın diyaliz seanslarının sonunu getirip böbrek hastalarının hayat kalitesini önemli ölçüde artırabileceği belirtildi.

Uzmanlar, cihaz üzerinde çalışmaya devam ettiklerini ve kısa zamanda WAK’ın ağırlığını sadece 2.5 kg’ye indirmeyi umduklarını söyledi.

Cihazın vücuttaki ana damarlardan birini kullanarak dolaşım sistemine bağlandığını ve bir dizi filtre yardımıyla kandaki su, tuz ve mineralleri temizlediğini belirten araştırmacılar, cihazın filtrelerinin haftada bir kez değiştirilmesi gerektiğini de söyledi.

Uzmanlar yakın gelecekte yapılacak kapsamlı denemelerde başarı sağlanması durumunda cihazın ABD’de yaygın olarak kullanılmaya başlayabilmesi için hızlı bir şekilde FDA’dan onay almayı planladıklarını da açıkladı.

Cihazı geliştiren ekipten Victor Gura “Onlarca yıldır dev makineler kullanıp diyaliz seansları yaparak hastalarımızın ömrünü sadece birazcık uzatabiliyor oluşumuz benim çok moralimi bozuyordu” dedi.

Gura bu cihaz sayesinde hem hastaların hayat kalitesinin artacağını hem de kanları devamlı olarak temizlendiği için diyalizin neden olduğu bazı komplikasyonların önlenebileceğini söyledi.