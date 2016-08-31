Böbrek ameliyatına girdi, bacakları yandı!

Bursa’da, böbrek büyümesi şikayetiyle hastaneye giden 56 yaşındaki Fatma Bozdemir’in, ameliyatta uygunsuz cihaz kullanımı nedeniyle bacaklarında ağır yanıklar oluştu. Vücudunun yüzde 19’u yanan Bozdemir iki kez daha ameliyat edilmek zorunda kaldı. İki çocuk annesi Bozdemir, doktor ve hastane hakkında hem suç duyurusunda bulundu, hem tazminat davası açtı.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, Bozdemir, geçen 8 Mart’ta Özel Esentepe Hastanesi’nde, “hidronerfoz” adı verilen “böbrek büyümesi” tanısıyla Op. Dr. İbrahim Özyılmaz tarafından ameliyat edildi. Ameliyat sırasında 56 yaşındaki Bozdemir’in sağ beli açılarak, böbreğe müdahale edildi. Kanayan bir damara operasyon yapılırken; bacaktan gelen kanı kalbe taşıyan toplardamarlarda kanama başladı. Bunun üzerine iki doktor daha ameliyata katıldı.

Üç doktor toplardamarları onararak, ameliyatı bitirdi. Bu esnada Bozyiğit’e beş ünite kan verildi. Ameliyattan bir saat sonra Bozyiğit’in iki bacağında ağır yanıklar oluştu. Yanıkların, ameliyatlarda dokuyu yararak kesme ve birleştirme işlemi yapan “koter” adlı cihazın uygunsuz kullanımına bağlı gerçekleştiği vurgulandı.

Tazminat davası açtı, suç duyurusunda bulundu

Bozyiğit yanıklar nedeniyle 14 Mart’ta Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Bozyiğit’in vücudunun yaklaşık yüzde 19’unun yandığı saptandı ve iki kez ameliyat edildi. Bozyiğit’in vücudunun yedi ayrı bölgesinden alınan deri parçaları, yanık alanlara yapıştırıldı.

Avukat Mustafa Karadeniz tarafından sunulan dava dilekçesinde, Dr. Özyılmaz’ın ihmali ve deneyimsizliği nedeniyle Bozyiğit’in belden aşağısının ağır şekilde yandığı belirtilerek, olaydan sonra bir bilgilendirme yapılmadığı ve tedavinin geciktirildiği savunuldu. Bu nedenle 500 bin TL manevi, 4 bin TL de maddi tazminat talep edildi. Ayrıca Dr. Özyılmaz ve hastane hakkında suç duyurusunda bulunuldu.