Bobinaj ustası akıma kapılarak öldü

MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Dalaman ilçesinde elektrik direğine tırmanan bobinaj ustası Muammer Gök (50), elektrik akıma kapılarak öldü.

Elcik Mahallesi Akbel Mevkii\'ndeki bir kuyuya dinamo takmak amacıyla elektrik kablosu döşemek için dün saat 16.00 sıralarında elektrik direğine tırmanan bobinaj ustası, evli ve 2 çocuk babası Muammer Gök, elektrik akıma kapıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gök\'ün öldüğü belirlendi. Yapılan inceleme sonrası Gök\'ün cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI