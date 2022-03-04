Bobiler, yayın hayatına ara verdi

Türkiye’de internette “caps” diye bilinen komik görsellerin “monte” adı altında ilk yayınlanmaya başladığı platform olan 15 yıllık bobiler kapanma kararı aldı.

Bobilerin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada montelerin artık yayınlanmayacağı belirtilirken monte yapan kullanıcıların da yaptıkları monteleri bilgisayarlarına arşivlemeleri istendi.

Bobiler'den yapılan açıklama'da şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili bobiler,

Sizlere hoş olmayan bir haberimiz var. Bobiler.org muhtemelen uzun bir süre için yayınlarına ara veriyor. Takdir edersiniz ki bu devirde bir paralel evren işletmek kolay değil. Bunun gezegenlerimizi yutmaya çalışan kara delikleri var, devamlı büyüyen karanlığı var, jeopolitik problemleri var, bunların üstüne bir de sürekli zamanda geri gidiyoruz. E biliyorsunuz makina da mazotla çalışıyor.

İşbu sebeplerle , yayınlarımıza uzunbir süre ara vermeye karar verdik. 26 mart itibariyle web sitemiz kapanacak, sosyal medya hesaplarımız ise çok daha sınırlı sayıda paylaşım yapmaya başlayacak.

bobiler'den ricamız tüm montelerini yedeklemeleri ve bilgisayarlarına indirmeleri.

15 yıllık bu süperli serüven için hepinize teşekkürler. Esenlikler dileriz."