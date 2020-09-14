Bob Woodward'ın tartışmalı kitabından: Trump, 2017 Kuzey Kore ziyareti öncesi eşi Melania'yı öptü ve 'Seni bir daha göremeyebilirim' dedi

Watergate Skandalı'nı ortaya çıkaran gazetecilerden olan The Washington Post genel yayın yönetmeni yardımcısı Bob Woodward, yeni kitabı 'Rage'de (Öfke), ABD Başkanı Donald Trump'ın 2017'de Kuzey Kore ziyareti öncesi First Lady Melania Trump'a veda öpücüğü vererek "Seni bir daha göremeyebilirim" yazdı.

Yeni kitabı Rage'de Trump'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını başında yaptığı özel konuşmalara yer veren ve tartışmalara neden olan Woodward, Trump'ın 2017'de kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleşemeyen bir Kuzey Kore ziyareti öncesi yaşananları aktardı.

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2017 yılında 12 günlük bir Asya turuna çıkan Trump'ın Güney Kore’ye ulaştıktan sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’la da görüşmek istediğini anlatan Woodward, ziyaretin gizli tutulmasının planladığını belirtti.

Kitaba göre, Trump, yola çıktıktan sonra "Vedalaşırken Melania'yı öperek 'Seni bir daha göremeyebilirim' dedim. Kendim için endişelenmiyorum. Eğer ABD Başkanı’na bir şey olursa, bu ülkemiz için olabilecek en kötü şey” dedi.

Trump'ın yolda kendisine eşlik eden dönemin ABD Kore Gücü Komutanı Vincent Brooks’a dönerek, “Geldiğimi bilmiyorlar değil mi?” diye sorduğu, Brooks'un ise "Kore istihbaratı dâhil kimsenin bu ziyaretten haberi yok" dediği aktarıldı.

Ancak söz konusu ziyaret girişimi hava şartları nedeniyle gerçekleşmedi. Kitaba göre helikopter pilotu kalkıştan kısa süre sonra yoğun sis nedeniyle yolculuğun güvenli olmadığını söyleyerek geri döndü.