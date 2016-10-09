Bob Marley’in oğlu, Kaliforniya’da tıbbi marihuana işine giriyor

Bob Marley’in en küçük oğlu Damian Marley, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde tıbbi marihuana yetiştiriciliği işine giriyor.

The Guardian’dan Sam Levin’in haberine göre Damian Marley, tıbbi marihuana yetiştiriciliği içinse terk edilmiş bir cezaevini kullanmayı planlıyor. Kuracağı marihuana fabrikasıyla cezaevinin içinde bulunduğu kasabanın ekonomisini de canlandıracağını öne süren Marley, “Bir zamanlar marihuana yüzünden hapis yatılan bir mekanda bu kez kenevir yetiştireceğim” açıklamasını yaptı.

Babası Bob Marley’in ünlü, “Kenevir bir ülkenin ilacı, alkol ise yıkımıdır” sözünü kendisine ‘motto’ olarak belirleyen Damian Marley, Coalinga’da hayata geçirmeyi umduğu projede kasayı ekonomik olarak kalkındırma isteğinin ‘sadaka’ olmadığını belirterek, “Yaptığımız insanlara kendilerine yardım etmeleri için yardım etmek” ifadesini kullandı.

1996’da tıbbi marihuana kullanımına izin veren Kalifornia’da kasım ayında önemli bir oylama daha yapılacak. Eyalet, marihuana kullanımını tamamen yasallaşması için referanduma gidecek. ABD’nin Oregon, Colorado ve Alaska eyaletlerinde halihazırda marihuana tamamen yasal durumda. Ancak ABD’deki federal yasaya göre marihuana kullanımı bütün ülkede hala yasak. Yine de eyalet yasalarına müsamaha gösteriliyor, hatta iki yıl içinde marihuananın bütün ülkede yasallaşması bekleniyor.