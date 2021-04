Bob Marley ile sayısız klasiğe imza atan The Wailers grubunun kurucularından Bunny Wailer hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler

Jamaika'da kurulan, daha sonra Bob Marley ile birlikte dünya çapında ünlenen reggae grubu The Wailers'ın son orijinal üyesi Bunny Wailer hayatını kaybetti.

Bunny'nin hayatını kaybettiğini menajeri ve Jamaika Kültür Bakanı doğruladı.

Reggae'nin en önemli seslerinden olan Bunny'nin hayatını neden kaybettiği açıklanmadı ancak sanatçı Temmuz 2020'den bu yana geçirdiği felç nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.

Bunny, çocukluk arkadaşı Bob Marley ile birlikte The Wailers'ta Simmer Down ve Stir It Up gibi sayısız klasiğe imza attıktan sonra 1974'te solo kariyeri için gruptan ayrılmıştı.

Kariyeri boyunca üç Grammy Ödülü kazanan Bunny'e 2017'de Jamaika Üstün Hizmet Nişanı verilmişti.

Red Hot Chili Peppers'ın bas gitaristi Flea gibi birçok müzisyen, Bunny'yi sosyal medya üzerinden andı.