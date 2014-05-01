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Yaşam

Bob Hoskins hayatını kaybetti

71 yaşındaki aktör zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu

01 Mayıs 2014 02:21

İngiliz aktör Bob Hoskins, 71 yaşında yaşamını yitirdi. Aktörün ajansından yapılan açıklamada, Hoskins'in, zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

"Mona Lisa" filmindeki performansıyla 1987 yılında Oscar'a aday gösterilen Hoskins, aynı yıl İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) ödülünü almıştı.

The Long Good Friday", "Mona Lisa", "Brazil", "Who Framed Roger Rabbit" filmlerinde rol alan Parkinson hastası Hoskins, hastalığı nedeniyle 2012 yılında beyazperdeden emekli olmuştu.

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