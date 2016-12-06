Bob Dylan'ın Nobel ödülü için ayrı tören planlanıyor

Nobel Vakfı, Bob Dylan'ın 10 Aralık'ta bizzat Stockholm'e gelerek alamayacağı Nobel Edebiyat Ödülü'nü, mart ayında konseri için geldiğinde özel bir törenle verecek.

Nobel Vakfı Başkanı Lars Heikensten, Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Amerikalı müzisyen Bob Dylan'ın mart ayında İsveç'e konser vermeye geleceğini belirterek, "10 Aralık'ta bizzat Stockholm'e gelerek alamayacağı ödülü, mart ayında konseri için geldiğinde kendisine özel bir törenle vermeyi düşünüyoruz" dedi.

Heikensten, "Sayın Dylan'a mart ayında konser vermek için İsveç'e geldiğinde ödülünü takdim etmeyi düşünüyoruz. Konser öncesi veya sonrası Dylan için özel bir konferans düzenlenebilir ve burada ödülü verebiliriz. Nobel Komitesi olarak bu konuda tam karar vermedik, böyle bir düşüncemiz var. Önümüzdeki günlerde komite olarak bir araya gelerek karara varacağız" şeklinde konuştu.

"Ödül kazananındır"

Nobel ödülü kazanan herkesin Stockholm'e gelip ödülünü almadığını aktaran Heikensten, "Dylan, törene katılmayan ilk kişi değil. 2014 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Doris Lessing, sağlık nedenleriyle törene katılamamıştı. Aynı şekilde yazar Harold Pinter ile Elfriede Jelinek da farklı nedenlerle gelemedi. Biz insanlara önceden törene katılıp katılmayacağını sorarak ödül vermiyoruz. Hak edene ödülü veriyoruz. Ödül törenine gelmese de ödül kazananındır" ifadelerini kullandı.

Dylan, "Amerikan müziğinde yeni şiirsel anlatım yarattığı için" Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştü.