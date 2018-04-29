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BBC Türkçe

Bob Dylan'ın Nobel Konuşması edebiyat ve şarkı sözleri üzerine oldu

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan, Nobel Ödülü'nü alanların yaptığı 'Nobel Konuşması'nı sonunda gerçekleştirdi. Dylan, konuşmasında edebiyat ve şarkı sözleri arasındaki ilişkiye değindi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Bob Dylan, Nobel Ödülü'nü alanların yaptığı 'Nobel Konuşması'nı sonunda gerçekleştirdi. Dylan konuşmasında edebiyat ve şarkı sözleri arasındaki ilişkiye değindi.

Ünlü müzisyen Dylan'ın ismi Ekim 2016'da Nobel Edebiyat Ödülü'nün kazananı olarak açıklandığından beri, ödülü alıp almayacağı ya da törene katılıp katılmayacağı sürekli bir tartışma konusu haline gelmişti.

Bob Dylan sessizliğini bozdu

Sonunda Mart ayının sonunda ödülünü alan Dylan'ın 900 bin dolar değerindeki para ödülünü alması için ise 10 Haziran'a kadar konuşmasını gerçekleştirmesi gerekiyordu.

Dylan'ın 4 bin kelime uzunluğundaki Nobel Konuşması, 27 dakika uzunluğundaki ses kaydı eşliğinde İsveç Akademisi'nin internet sitesine konuldu.

Dylan konuşmasına, şarkı sözlerinin edebiyat sayılıp sayılamayacağına değinerek başlıyor.

Ardından 1959 yılında hayatını kaybeden müzisyen Buddy Holly'nin nasıl kendisine ilham kaynağı olduğundan bahsediyor.

Her şeyin Holly ile başladığını söyleyen Dylan, edebiyat alanında kendisini etkileyen üç eser olarak Herman Melville'in Moby Dick, Homeros'un Odysseia ve Erich Maria Remarque'nin Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı kitaplarını sayıyor.

Dylan konuşmasını ise şu şekilde bitiriyor:

"Şarkılarımız yaşayanların dünyasında canlıdır. Ama şarkılar edebiyat gibi değildir. Onlar söylenmek içindir, okunmak için değil. Shakespeare'in oyunlarındaki kelimeler sahnede oynanması içindir; nasıl ki şarkı sözleri söylenmek içinse, bir sayfada okunmak için değildir.

Siz de umarım bu şarkı sözlerini yapılma amaçlarını gerçekleştirecek şekilde duyma şansına erişirsiniz: Bir konserde ya da albümde ya da insanlar bu günlerde şarkıları nerede dinliyorsa."

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