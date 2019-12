Bob Dylan'dan yeni albüm

Bob Dylan'ın klasikleşmiş parçalarının yer aldığı 'The Collection' albümü yayınlandı.

Müziğinde savaşların anlamsızlığından, Tanrı’dan, adaletsizlikten, seksten, aşktan, sevgiden bahseden Dylan, dönem dönem farklı kesimlerden tepkiler alsa da, gelmiş geçmiş en büyük ozanlardan biri sayılıyor.

Bob Dylan, 1963 yılında yayınladığı “The Freewheelin’ Bob Dylan” albümünde yer alan “Blowin In The Wind” parçasıyla bir anda milyonlarca Amerika’lının hayatını değiştirmeyi başarmıştı. Son albümü 'Modern Times'la da çok iyi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Şarkıları, Rock müziğin devlerinden Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Guns N’ Roses gibi isimler tarafından da yorumlanan Dylan’ın “Blowin’ In The Wind”, “The Times They Are A-Changin”, “Mr. Tambourine Man”, “Like A Rolling Stone”, “Knockin’ On Heaven’s Door” ve daha birçok sevilen parçası, Sony Music'ten yayınlanan 'The Collection' albümünde toplanıyor.