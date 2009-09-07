T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Bob Dylan'dan yeni albüm

Bob Dylan'ın klasikleşmiş parçalarının yer aldığı 'The Collection' albümü yayınlandı.

07 Eylül 2009 03:00

Bob Dylan'ın klasikleşmiş parçalarının yer aldığı 'The Collection' albümü yayınlandı.

Müziğinde savaşların anlamsızlığından, Tanrı’dan, adaletsizlikten, seksten, aşktan, sevgiden bahseden Dylan, dönem dönem farklı kesimlerden tepkiler alsa da, gelmiş geçmiş en büyük ozanlardan biri sayılıyor.

Bob Dylan, 1963 yılında yayınladığı “The Freewheelin’ Bob Dylan” albümünde yer alan “Blowin In The Wind” parçasıyla bir anda milyonlarca Amerika’lının hayatını değiştirmeyi başarmıştı. Son albümü 'Modern Times'la da çok iyi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Şarkıları, Rock müziğin devlerinden Jimi Hendrix, The Rolling Stones, Guns N’ Roses gibi isimler tarafından da yorumlanan Dylan’ın “Blowin’ In The Wind”, “The Times They Are A-Changin”, “Mr. Tambourine Man”, “Like A Rolling Stone”, “Knockin’ On Heaven’s Door” ve daha birçok sevilen parçası, Sony Music'ten yayınlanan 'The Collection' albümünde toplanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24