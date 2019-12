-BOB DYLAN VİETNAM'DA İLK KONSERİNİ VERDİ HOŞİMİN (A.A) - 11.04.2011 - ABD'nin 1960'larda Vietnam'a savaş açmasının meşru olmadığını savunan ''protest müzik'' şarkıcısı Bob Dylan, dün ilk kez Vietnam'da konser verdi. Nüfusu çok genç olan Vietnam'daki gençlerin çoğu daha önceleri Bob Dylan'ın adını bile duymamış, bununla birlikte Mayıs ayında 70 yaşına basacak olan şarkıcıyı dinlemeye gelen 5-6 bin izleyici arasında gençlerin de bulunduğu belirtildi. Bob Dylan'ın 11 Nisan 1961'de verdiği ilk konserin 50. yılı dolayısıyla çıktığı turnede, daha önce Pekin ve Şangay'a gittiği, ancak ''The Times They Are A-Changin'' ya da ''Blowin'in the Wind'' gibi kışkırtıcı şarkılarını söylemesine izin verilmediği belirtiliyor. Vietnam Dışişleri Bakanlığı da, Hoşimin'deki konsere izin verilmesinin repertuvara bağlı olduğunu açıklamıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) ise bütün bu sansür şartlarıyla ilgili olarak Dylan'ı eleştirdi ve ''Genç Dylan hangi şarkıyı söyleyeceğine bir hükümetin karar vermesine alsa izin vermezdi'' açıklamasında bulundu.