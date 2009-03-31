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Kültür-Sanat

Bob Dylan sevenlere müjde!

Bob Dylan’ın nisan ayında çıkacak yeni albümü 'Together Through Life'dan 'Beyond Here Lies Nothin' adlı şarkı ücretsiz olarak müzikseverlerin beğenisine sunuldu

31 Mart 2009 03:00

Bob Dylan’ın nisan ayında çıkacak yeni albümü 'Together Through Life'dan 'Beyond Here Lies Nothin' adlı şarkı ücretsiz olarak müzikseverlerin beğenisine sunuldu

Bob Dylan’ın nisan ayında yayınlanması planlanan yeni albümü “Together Through Life”dan ilk single 'Beyond Here Lies Nothin' BobDylan.com’da kısa bir süre için ücretsiz olarak müzikseverlere sunuluyor. Jack Frost’un prodüktörlüğünü üstlediği “Together Through Life”, geçtiğimiz yıl kaydedilen bir şarkı.

Bob Dylan’ın yayınlanan 46. kaydı olacak yeni albüm için 10 yepyeni şarkı kaydedildi. Bunlardan bazılarının ismi ise şu şekilde: I Feel A Change Coming On, Beyond Here Lies Nothin' ,This Dream of You, It's All Good, … Bu yeni albümün bir özelliği de 2001 tarihli “Love & Theft” ve 2006 tarihli “Modern Times” albümlerinde olduğu gibi “canlı stüdyo kaydı atmosferi”ne sahip olması.

Bob Dylan ayrıca, Edith Piaf’ın hayatını konu alan “La Vie En Rose” filminin yapımcısı Olivier Dahan’ın yeni projesi için de yeni bir şarkı kaydetti. Renee Zellweger’ın başrollerinde oynadığı “My Own Love Song” filmi için Bob Dylan “Life Is Hard” adlı mandolin eşliğindeki bir şarkı olarak dikkat çekiyor

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