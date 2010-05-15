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Kültür-Sanat

Bob Dylan sergi açıyor

Müziğin efsane ismi sergi açıyor.Sanatçının eserleri, The Drawn Blank Series adıyla Castle Galleries’de ve seçkin sanat evlerinde sergilenecek

15 Mayıs 2010 03:00

T24- En son 1989 yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda bir konser veren ve 21 yıl aradan sonra 31 Mayıs’ta Açıkhava Tiyatrosun’da tekrar sahne alacak olan Bob Dylan’ın 1989-1992 yılları arasında ki dönemde yaptığı yolculuklar sırasında yaptığı çizimler ve krokilerden oluşan tabloları önümüzdeki günlerde The Drawn Blank Series adıyla Castle Galleries’de ve seçkin sanat evlerinde sergilenecek.


Eserler aynı zamana satışa da açık olacak. Ünlü müzisyenin, 2009 yılında satılan tablolarının her biri minimum 3 bin TL gibi bir fiyattan satışa sunulmuştu.

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