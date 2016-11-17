Bob Dylan Nobel ödül törenine katılmayacak

İsveç Akademisi ünlü müzisyen Bob Dylan'ın 10 Aralık tarihinde yapılacak Nobel Edebiyat Ödülü törenine katılamayacağını duyurdu. Açıklamada "Ödülü kişisel olarak alabilmeyi arzu ediyordu, ancak mevcut başka yükümlülükleri bunu maalesef imkansız hale getiriyor. Nobel ödülünü almaktan dolayı büyük onur duyduğunu vurguladı” denildi. İsveç Akademisi Bob Dylan'ın kendilerine yönelik kaleme aldığı kişisel mektupta duruma açıklık getirdiğini duyurdu.

75 yaşındaki dünyaca ünlü müzisyen Bob Dylan, "Amerikan şarkı geleneğine yeni ve şiirsel bir ifade tarzı getirdiği” için 2016 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştı. İsveç Akademisi'nin uzun süre sanatçıya ulaşamaması, kamuoyunda Dylan'ın ödülü reddedeceği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı.

İsveç Akademisi Daimi Sekreteri Sara Danius daha önce yaptığı açıklamada sanatçının törene katılma gibi bir mecburiyeti olmadığını ancak kısa bir açıklamanın ya da videokonferans yoluyla söylenecek bir şarkının arzu edilir olduğunu ifade etmişti.

Nobel Edebiyat Ödülü, 8 milyon İsveç Kronu (930 bin dolar) değerindeki para ödülünün yanı sıra madalya ve berat içeriyor.

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DW, DPA, AFP / EC, GA