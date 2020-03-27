Bob Dylan, 8 yıl sonra ilk kez kendi yazdığı bir şarkıyı yayınladı

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Nobel Edebiyat Ödüllü müzisyen Bob Dylan, 8 yıl sonra ilk kez orijinal bir şarkı yayınladı.

17 dakikalık şarkı, ABD'nin 35. Başkanı John F. Kennedy'nin 22 Kasım 1963'te öldürülmesini ve daha sonra ABD'nin yaşadığı değişimi konu alıyor.

Dylan'ın kendi parçalarında genelde olduğu gibi hikaye anlatıcılığını öne çıkaran "Murder Post Foul" (En Çirkin Cinayet" isimli şarkıda, 78 yaşındaki sanatçının sesine piyano ve yaylı enstrümanlar eşlik ediyor.

"Kurbanlık koyun gibi katliama gitti/ Hâlâ arabadayken beynini patlattılar/ Gün ışığında onu bir köpek gibi vurdular" sözlerini içeren şarkıda Dylan, ABD'nin suikastten bu yana daha kötüye gittiğini düşündüğünün sinyallerini veriyor. Dylan, cinayetten sonra şoku atlatmaya çalışan ABD halkına pop müziğin yükselişinin yardımcı olduğunu da ifade ediyor. Şarkıda The Beatles'a, Woodstock Festivali'ne, Charlie Parker'a, the Eagles'a ve Stevie Nicks'e de referanslar bulunuyor.

Twitter'dan şarkıyı paylaşırken hayranlarının sadakatine minnettar olduğunu söyleyen Dylan, "Bu bir süre önce kaydettiğimiz ancak hiç yayınlamadığımız bir parça. İlginç bulabilirsiniz. Güvende kalın, kendinize dikkat edin, Tanrı sizinle olsun" yazdı.

Dylan'ın son albümleri ABD pop standartlarının coverlarını içeriyordu. Son olarak 2017 yılında bu coverları içeren 'Triplicate' albümünü yayınlamıştı. Dylan'ın kendi yazdığı orijinal şarkılarını içeren son albüm 2012 çıkışlı 'Tempest'ti.

Murder Most Foul, Dylan'ın 2016 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan ilk müzisyen olmasının ardından yayınladığı ilk orijinal şarkı oldu.