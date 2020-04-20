Boateng: Kalbimin takımı Milan'a bir gün döneceğim

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boateng, "Kariyerimi her şeyin başladığı yer, Hertha Berlin'de bitirmek istiyorum. Ama kalbimin takımı AC Milan'a da bir gün geri döneceğim" dedi.

Beşiktaş’ın Fiorentina’dan kiralık olarak kadrosuna kattı Kevin-Prince Boateng, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.



Futbola başladığı ilk kulüp olan Hertha Berlin’de kariyerini noktalamak istediğini belirten Boateng, “Olimpiyat stadında, sahanın ortasında alkışlarla bitirmek en büyüm amacım” dedi.

5 sezon formasını terlettiği Milan’a bir gün geri döneceğini de belirten 33 yaşındaki futbolcu, "Bana ‘Nereye geri dönmek istersiniz?’ diye sorsanız her zaman Milan derim. Milan benim için her zaman kalbimin takımı olmuştur. Birçok dünyaca ünlü kulüpte oynadım. Her zaman kafa olarak güçlüyüm. İki veya üç sezon daha yüksek seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.