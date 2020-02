BoA ATM'leri blockchain üzerinden çalıştırmayı hedefliyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Aralık (DHA) – ABD merkezli bankacılık ve finans şirketi Bank of America (BoA), aldığı yeni patentle bankamatikleri (ATM) blockchain teknolojisi üzerinden çalıştırmayı hedefliyor.

ABD Patent ve Marka Ofisi’nin (USTPO) yayınladığı patente göre söz konusu sistem, bankamatiklerin blockchain teknolojisini “işlem sürecini hızlandırma ve/veya nakit ve depozito çekimleri gibi bankacılık işlemlerinin yanında kayıt ücretleri süreçlerinde” kullanılmasını hedefliyor. Patente göre ayrıca blockchain teknolojisinin bankamatiklerdeki “nakit para işlem yükünü azaltarak yüksek miktarda işlem hacmini idare edebileceği” belirtildi.

Bank of America, ATM’lerin çoğunluklu olarak bağlı oldukları bankaların veya kurumların operasyon sistemlerine bağlı olarak çalıştığını fakat çok amaçlı işlemlerde mikro hizmetlere ağırlık verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Patentte ayrıca, Bank of America’nın müşterilerine belirli bir finansal kuruma veya aynı ATM ağına bağlı olmadan para gönderme işlemi sunması hedeflenirken, şu değerlendirmeler yer aldı:

“ATM yönetimi, finansal olmayan kurumlar ve finansal kurumlar arasındaki işlemlerde kullanılan veri gönderim sistemi bir bulut platformu üzerinden sağlanabilir ve web ve uygulama hizmetleri, söz konusu işlemleri güvenli ve ölçülebilir bir hale getirebilir.”