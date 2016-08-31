2013 yılında Levent Özdilek ve Nilüfer Bıyıklı tarafından kurulan Bo Sahne devrediliyor. Levent Özdilek ve Nilüfer Bıyıklı bir metni basın ile paylaşarak Bo Sahne’yi devretme kararlarını açıkladılar.

"Devrediyoruz" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

BO Sahne olarak yeni Tiyatro sezonuna yeni bir açılımla girmeye karar verdik.

İstanbul’un kalbi Cihangir’de bir otoparkı Tiyatro Sahnesine dönüştürmek, bir mekana, bir sokağa, repliklerle ruh katmak bir hayaldi ve gerçek oldu.

Tiyatro sahnelerinin parmakla sayılacak kadar azaldığı bir dönemde, ülkemize sadece kendi olanaklarımızla bir sahne kazandırmış olmak gerçekten bizim için gurur verici.

Kendi seyircisini oluşturdu BO Sahne…

130 kişilik Tiyatro Salonu, ayrıca 100 metrekarelik dans ve prova salonu, özel tasarlanmış havalandırma sistemi, kulisleri, ofis alanlarıyla; birçok tiyatro topluluğunun provalarını yaptığı, oyunlarını sahnelediği, dans, oyunculuk, kişisel gelişim atölyelerinde kendini keşfeden mutlu insanların çalıştığı, önemli sinema filmlerinin cast çekimlerinin yapıldığı, kimi zaman reklamların, dizilerin çekildiği, akustik konserler ve panellerin gerçekleştiği, bir kültür merkezi oldu BO Sahne.

Tüm bunlar olurken kendi prodüksiyonlarımızla pek çok ilde ve kendi sahnemizde binlerce seyirciye ulaştık. Ve şimdi yurt içi-yurt dışı bağlantılı yeni hayallerimiz ve projelerimiz gerçekleşme yolunda. Bu sebeple Cihangir’ de var ettiğimiz kültür merkezimizi devretme kararı aldık.

Bu kararı tüm tiyatroseverlerle paylaşırken kültür merkezimizi devralmak isteyen kişi ya da topluluklarla görüşmelere başlıyoruz.

Biz yarattığımız bu mekanda çok mutlu olduk ve mutlulukla devredeceğiz.