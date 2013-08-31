Bo Derek Boğaz'ı yüzerek geçti

"Çanakkale Boğazı'nı Yüzerek Geçme Yarışması", ABD'li ünlü oyuncu Bo Derek ile iş adamı Sadettin Saran'ın da katılımlarıyla yapıldı. Derek yarışmadan sonra "Parkur çok zordu, hatta birkaç kez yarışmayı bırakmayı düşündüm. Buna rağmen finiş çizgisine geldim" dedi.



Çanakkale Rotary Kulübünce düzenlenen yarışma, Trakya'daki Eceabat kumsalı ile Asya bölümünde yer alan Çimenlik Kalesi arasında 3,5 millik parkurda gerçekleştirildi. Boğazın iki yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldığı yarışmaya, Derek ve Saran'ın da aralarında bulunduğu 373 yerli, 167 yabancı yüzücü katıldı.

Yüzücülerden bazıları, rüzgar ve dalgalar nedeniyle zorlandı. Kimi sporcuların boğulma tehlikesi atlattığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri, Çimenlik Kalesi'nde yapılacak törenle verilecek. Yarışmayı normal süresinden sonra tamamlayan Derek, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu bildirdi.

Türkiye'ye daha önce de geldiğini belirten Derek, şöyle konuştu:

"Burada şahsıma gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim. Parkur çok zordu hatta birkaç kez yarışmayı bırakmayı düşündüm. Buna rağmen finiş çizgisine geldim. Bottaki arkadaşlar beni çok motive etti. Önümüzdeki yıl daha iyi bir hava durumu olursa yine gelmeyi düşünüyorum. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'ye birçok kez geldim, Bodrum ve İstanbul'u ziyaret ettim ve gezdim. Türkiye'de çok arkadaşım var."