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Ekonomi

BNP Paribas: Türkiye'nin güçlü mali çıpasında kötüye gidiş sinyalleri var

BNP Paribas, gelişmekte olan piyasalarla ilgili notunda Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu

09 Mart 2016 13:53

BNP Paribas Çarşamba günü yayınladığı gelişmekte olan piyasalar raporunda, Türkiye ekonomisinin güçlü mali çıpasında kötüye gidişe ilişkin erken işaretlerinin görüldüğünü belirtti.

BusinessHT’nin haberine göre, BNP Paribas’ın gelişmekte olan ekonomiler ekibi tarafından hazırlanan raporda Türkiye'nin para politikasında veya mali politikada zor seçimler yapma isteğinin olmadığı, TCMB'nin siyasileşmesinin devam etmesiyle para politikasının kredibiltesinin azaldığı bildirildi.

BNP Paribas ekonomistleri Türkiye'nin vergi gelirlerinde artışın yavaşladığını ve hükümetin asgari ücreti yüzde 30 artırmasının bütçe üzerinde yük yarattığını belirtti.

BNP Paribas, 2015 yılında GSYH'nın yüzde 1,2'si seviyesinde olan bütçe açığının 2016'da yüzde 2,9'a çıkmasını beklediklerini duyururken, piyasanın bütçe açığı/GSYH için beklentisinin de yüzde 1,8 olduğunu da belirtti.

Kurum, son dönemde risk iştahında görülen artışın gelişmekte olan piyasalar için olumlu bir gelişme olduğu belirtirken henüz bu rallinin net bir ralli olduğunu söylemenin erken olduğunu ifade etti.

Bozulan görünümleri dengelemek ve kredi notlarını korumak için mali önlemlerin de bu senenin kritik önemdeki konularından biri olacağı belirtildi.

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