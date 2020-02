BNP Paribas: Türkiye harika bir durumda

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Eylül (DHA) – Fransa merkezli BNP Paribas Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Jean Lemierre, Türkiye ekonomisinin karşılaştığı zorluklara rağmen “harika” bir durumda olduğunu ve BNP Paribas’ın Türkiye piyasasından çekilme gibi bir planı olmadığını söyledi.

Her yıl Singapur’da düzenlenen Singapur Zirvesi’nde CNBC’ye konuşan Lemierre, “Türkiye harika bir ülke ve harika bir ekonomisi var” dedi ve ekledi:

“Türkiye ekonomisi hakkında yapılan bütün yorumları biraz azaltmalıyız. Türkiye harika bir durumda. Ülke olarak her zaman zorluklarla yüzleştiler ve eminim şu an karşılaştıkları zorlukla da doğru bir şekilde başa çıkacaklar.”

Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu’nun (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Perşembe günü 6.25 puan artışla yüzde 17.75’ten yüzde 24’e yükseltilmesine karar vermesinin doğru bir tepki olduğunu belirten Lemierre, şöyle konuştu:

“Faiz arttırarak Türkiye ciddi ve oldukça önemli bir karar aldı. Türkiye’in içinde bulunduğu duruma tepki vermesi gerekiyordu ve bence liranın gün geçtikçe değer kaybettiği bu dönemde doğru bir önlem aldılar.”