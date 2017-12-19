BNN: Tahliye rastlantı değil siyasi bir karar

Türkiye’de yedi ayı aşkın bir süredir tutuklu bulunan Alman vatandaşı çevirmen Meşale Tolu ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Karar Berlin'de memnuniyetle karşılandı. Süddeutsche Zeitung Meşale Tolu'dan yola çıkarak diğer Alman tutukluların durumuna değiniyor:

"Adalete olan güven bir kere zedelendi ve Meşale Tolu hakkındaki terör davası gibi davalar bu güveni yeniden tesis etmeye katkıda bulunmuyor. Kaldı ki, siyasi nedenlerden ötürü tutuklu bulunan ya da Türkiye dışına çıkmasına izin verilmeyen başka Alman vatandaşları da var. Deniz Yücel 300 günü aşkın bir süredir resmi iddianameyi bekliyor ve hâlâ onun davasının nereye doğru gideceği belli değil. Serbest bırakılmasını ümit edebilir mi? Yoksa Ankara'nın rehinesi olarak tutuklu kalmaya devam mı edecek? Yücel hep şunu talep etti: Adil, hukuk ilkelerine dayalı bir dava… . Ne kadar hızlı olabilirse o kadar iyi.”

Berlin'de yayımlanan Der Tagesspiegel gazetesi Meşale Tolu davasının Almanya-Türkiye ilişkilerine olası etkilerini yorumunda irdeliyor:

"Türk hükümeti, Batı'nın hükümeti devirmeye çalışanları desteklediği, hatta teşvik ettiği görüşünü hâlâ savunuyor. Almanlar ve diğer AB üyeleri ise Türkiye'de hukuk devletinin erozyona uğradığından şikayetçi olmaya devam ediyor. Şimdi sorulması gereken şu: Yeniden yakınlaşmanın sinyalleri acaba Türkiye'de üzerinde en fazla tartışılan tutuklu için de geçerli olacak mı? Türk kökenli Alman muhabir Deniz Yücel geçen Şubat ayından bu yana hakkında iddianame olmaksızın hapis yatıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Yücel ve diğer gazetecilerin serbest bırakılması yönünde yakında çıkması beklenen kararı, Türklerin itibarını koruyacak bir çıkış yolu olabilir. Almanya-Türkiye ilişkileri açısından feci geçen bir yılın sonunda, en azından düşüş sarmalını durdurma ümidi hâlâ mevcut.”

Badische Neueste Nachrichten gazetesinin yorumuna geçiyoruz:

"Türk tarafı, Ankara ile Berlin arasındaki ilişkilerde zorlu geçen bir yılı, barışçı bir sinyalle kapatıyor. Alman vatandaşı, çevirmen Meşale Tolu hakkında mahkemeden çıkan tahliye kararı bir rastlantı değil, bilinçli olarak alınmış siyasi bir karardır."

Straubinger Tagblatt gazetesi de iyimserlik için henüz erken olduğu kanısında:

"Bu davadaki dönüşümü Türkiye'nin hukuk devleti çizgisine dönüş yapması olarak görmek istiyor insan. Ancak bunun için henüz erken. Çok sayıda insan hâlâ Türkiye'de cezaevlerinde yatıyor. Bazıları -Tolu'da olduğu gibi- Alman pasaportuna sahip. Bunlardan biri de Alman vatandaşı Deniz Yücel. O da Erdoğan'ın elinde rehine konumunda."

ÇA/BK

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